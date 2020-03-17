Чемпионат Беларуси по волейболу приостановлен до 6 апреля

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Белорусской федерации волейбола (БФВ) принял решение приостановить чемпионат Беларуси в дивизионах А и Б до 6 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

"В первую очередь мы руководствовались заботой о здоровье наших спортсменов, тренеров и болельщиков, которое имеет приоритетное значение. Благодарим всех за понимание принятых нами мер и желаем оставаться здоровыми", - цитирует пресс-служба слова председателя БФВ Эдуарда Венского.

Таким образом, 18 марта пройдут всего два матча из запланированных в дивизионе А: "Строитель" - "Энергия" и "Легион" - "Шахтер". Поединки состоятся в закрытом режиме, без болельщиков. Дети и подростки не будут задействованы в обслуживании матчей. Поединки между командами "Коммунальник-Могилев" - МАПИД и "Марко-ВГТУ" - "Борисов-БГУФК", которые не претендуют на награды чемпионата, перенесены.

Решение о возобновлении матчей чемпионата Беларуси будет принято исходя из обстановки с распространением коронавируса.

Также сегодня стало известно, что Европейская конфедерация волейбола перенесла на неопределенный срок все соревнования, которые проходят под ее эгидой. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

В объявленные ранее сроки - с апреля по июнь - не состоятся квалификационные турниры молодежных чемпионатов Европы, золотая и серебряная Евролига, Континентальный кубок ЕКВ по пляжному волейболу, матчи еврокубков.

Евролига должна была стартовать в конце мая с группового этапа. Подопечные Виктора Бекши попали в группу В, где их соперниками должны были стать волейболисты Нидерландов, Украины и Эстонии. Женская команда под руководством Дениса Матвеева должна была выступить в группе А со сборными Болгарии, Венгрии и Франции.

В минувшем сезоне мужская сборная Беларуси заняла в золотой Евролиге второе место и выиграла бронзу Кубка претендентов. Женская сборная под руководством Петра Хилько в розыгрыше золотой Евролиги-2019 заняла третье место.

Также белорусские спортсмены должны были принимать участие в отборочных стартах первенств Европы и розыгрыше Континентального кубка ЕКВ по пляжному волейболу.-0-