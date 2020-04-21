Чемпионат Беларуси по волейболу досрочно завершен без определения победителей

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Исполнительного комитета Белорусской федерации волейбола было принято решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт БФВ в соцсетях.

Такое решение принято в целях противодействия распространению короновируса.

Соревнования завершатся без определения победителей и призеров в текущем сезоне. Вопрос о том, какие команды и в каких еврокубковых турнирах будут представлять Беларусь, будет решен позже, совместно с Европейской конфедерацией волейбола.-0-