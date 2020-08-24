Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 отменен из-за коронавируса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 24 августа 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:04 Белорусы уступили болгарским баскетболистам в 1/4 финала Global Challenge Спорт
13:01 Легковушка опрокинулась в Минске на ул.Казинца Происшествия
12:53 Работники более 40 организаций Малоритского района написали открытое письмо в поддержку Президента Регионы
12:50 Трое детей пострадали в ДТП в Полоцком районе Происшествия
12:49 Велосипедист погиб под колесами авто в Ивьевском районе Происшествия
12:44 Госстандарт предлагает обсудить порядок изъятия опасной продукции Экономика
12:41 В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа Общество
12:40 В Минске из-за ремонта путепровода на ул.Долгобродской отменят некоторые троллейбусы Регионы
12:20 Единый портал за I полугодие оказал более 3,5 млн электронных услуг Технологии
12:14 Теплую с дождями погоду прогнозируют на этой неделе в Беларуси Общество
12:00 Жертвами шторма "Лаура" на Гаити стали пять человек В мире
11:59 Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край Экономика
11:57 Взрывы на Филиппинах: 11 человек погибли, 40 ранены В мире
11:54 Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили юниорскую сборную в чемпионате страны Спорт
11:45 Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 отменен из-за коронавируса Спорт
11:41 В Могилевском районе в ДТП пострадали 4 человека Происшествия
11:33 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 августа Общество
11:24 Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси Общество
11:20 Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня 2021 года В мире
11:17 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси Общество
11:15 БМЗ планирует увеличить выпуск металлокорда и проволоки по итогам августа Экономика
11:10 "Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры Экономика
11:03 МВД составило 79 протоколов за нарушение законодательства после массовых мероприятий 23 августа Общество
10:59 Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси Общество
10:51 Лукашенко требует защитить учителей в школах от всяких нападок Президент
10:49 Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год Президент
10:46 В России число зараженных COVID-19 превысило 960 тыс. В мире
10:33 ФОТОФАКТ: Соревнования 2-го этапа Кубка Белорусской федерации биатлона Спорт
10:28 Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 28 августа Общество
10:25 Комплект из 60 изданий передан белорусской диаспоре в Иордании Культура
Все новости
Все новости
Спорт
24 августа 2020, 11:45

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 отменен из-за коронавируса

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России число зараженных COVID-19 превысило 960 тыс.
На Кипре запретили целоваться

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила отменить чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Это решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Континентальное первенство должно было пройти 24-26 сентября в бельгийском Антверпене. Однако с учетом продления строгих мер в Бельгии и ряде других стран Старого Света ФИБА совместно с Федерацией баскетбола Бельгии приняли решение об отмене турнира. В нем должна была выступить женская сборная Беларуси, которая является обладателем бронзовых наград II Европейских игр, проходивших в 2019 году в Минске.

В эти дни белорусская национальная команда и молодежная сборная (U-23) под руководством Юрия Волка проводят учебно-тренировочный сбор в Минске. В нем принимают участие Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич, Марина Иващенко, Анна Лаппо, Екатерина Карпук. В минувший уик-энд девушки сыграли в четвертом этапе Palova-2020. Финальный этап соревнований пройдет 5 сентября. Также осенью у сборной U-23 запланировано участие в первых Играх стран СНГ в российской Казани и молодежном чемпионате мира в Китае. Для взрослой сборной Беларуси главным стартом станет квалификационный турнир к токийской Олимпиаде, который пройдет в мае 2021 года в Австрии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол вирус чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Белорусы уступили болгарским баскетболистам в 1/4 финала Global Challenge
Фото из ВК-аккаунта Футбольный клуб "Динамо-Минск" Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили юниорскую сборную в чемпионате страны
ФОТОФАКТ: Соревнования 2-го этапа Кубка Белорусской федерации биатлона
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Нью-Йорке
Фото БФВ Белорусские волейболистки с победы стартовали на молодежном ЧЕ-2020
Фото Reuters Футболисты "Баварии" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов
Главное
Во время доклада Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год
Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси
Белорусские аграрии намолотили 7,5 млн т зерна
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 839 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко требует защитить учителей в школах от всяких нападок
МВД составило 79 протоколов за нарушение законодательства после массовых мероприятий 23 августа
В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа
Работники более 40 организаций Малоритского района написали открытое письмо в поддержку Президента
Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 августа
Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край
Единый портал за I полугодие оказал более 3,5 млн электронных услуг
Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Приезжайте, смотрите и покупайте выгодно!
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси
Проблемные вопросы надо решать цивилизованно, без необдуманных действий и провокаций - Хмель
Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в Минске
Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 28 августа
Белорусские нефтяники обновляют парк техники для подземного ремонта скважин
БМЗ планирует увеличить выпуск металлокорда и проволоки по итогам августа
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.