Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 отменен из-за коронавируса

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила отменить чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Это решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Континентальное первенство должно было пройти 24-26 сентября в бельгийском Антверпене. Однако с учетом продления строгих мер в Бельгии и ряде других стран Старого Света ФИБА совместно с Федерацией баскетбола Бельгии приняли решение об отмене турнира. В нем должна была выступить женская сборная Беларуси, которая является обладателем бронзовых наград II Европейских игр, проходивших в 2019 году в Минске.

В эти дни белорусская национальная команда и молодежная сборная (U-23) под руководством Юрия Волка проводят учебно-тренировочный сбор в Минске. В нем принимают участие Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич, Марина Иващенко, Анна Лаппо, Екатерина Карпук. В минувший уик-энд девушки сыграли в четвертом этапе Palova-2020. Финальный этап соревнований пройдет 5 сентября. Также осенью у сборной U-23 запланировано участие в первых Играх стран СНГ в российской Казани и молодежном чемпионате мира в Китае. Для взрослой сборной Беларуси главным стартом станет квалификационный турнир к токийской Олимпиаде, который пройдет в мае 2021 года в Австрии.-0-