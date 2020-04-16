Чемпионат Европы по фехтованию в Минске переносится на более поздний срок

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти с 16 по 21 июня этого года в Минске, переносится на более поздний срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта Беларуси.

В официальном письме президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова сообщается о решении FIE отменить или перенести из-за пандемии все международных соревнования, запланированные на период с апреля по июнь. В их число входят и этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио. Сообщается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе. Рейтинги заморожены и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включенные в олимпийский отбор.

Как указывается в письме, возобновление соревнований станет возможным при условиях, что глобальная ситуация в области здравоохранения будет безопасной, станет возможным равный для спортсменов тренировочный процесс, все федерации будут иметь возможность участвовать в турнирах и предварительно будут проведены международные соревнования, в том числе несколько подготовительных турниров Кубка мира или Гран-при.

"Чтобы достичь этого, FIE проведет консультации с конфедерациями, медицинской комиссией, комиссией спортсменов и советом тренеров организации. С национальными федерациями, ответственными за организацию турниров, свяжутся, как только позволит ситуация ", - говорится в письме Международной федерации фехтования.

Как сообщает пресс-служба Минспорта со ссылкой на председателя Белорусской республиканской федерации фехтования Дмитрия Шичко, в настоящее время ведутся переговоры с руководством Европейской конфедерацией фехтования (EFC) о новых сроках проведения чемпионата Европы.

В Минске с 16 по 21 июня сильнейшие спортсмены Европы должны были разыграть 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах среди мужчин и женщин по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.-0-