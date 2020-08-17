Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2020 года отменен

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который должен был пройти в Румынии в этом году, отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Европейской ассоциации каноэ (ЕАК), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Причиной принятия такого решения стала ситуация, вызванная пандемией COVID-19.

"С учетом эпидемиологической ситуации в Европе, где в некоторых странах существуют ограничения на посещение других государств, а также приняв во внимание рекомендации руководительницы медицинской комиссии ЕАК Джейн Гибсон, за 60 дней до начала соревнований было принято решение отменить проведение чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Баскове", - говорится в сообщении.

Регата должна была пройти в Баскове (Румыния) 15-18 октября.-0-