28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергея Сырцова.

"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике переносится на 2021 год, намерение провести в Москве остается в силе, - сказал Сергей Сырцов. - Точная дата проведения будет определена позже, после переговоров с "Евроспортом". Выборы в Европейскую федерацию также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF".

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября - начало ноября 2020 года.-0-