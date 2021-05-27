Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании правления Европейского велосипедного союза (UEC), которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, решено отменить чемпионат Европы по велогонкам на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года. Такая информация содержится на официальном сайте UEC, сообщает БЕЛТА.

Как говорится в сообщении, решение было принято в свете текущей международной ситуации. "Мы отслеживали ситуацию с Белорусской федерацией велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во время заседания правления мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие, а также за важные инициативы, запланированные для развития велосипедного спорта в Беларуси, с программой дополнительных мероприятий во время чемпионата Европы", - прокомментировал решение президент UEC Энрико Делла Каса.

Сообщается также, UEC уже работает над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона.-0-