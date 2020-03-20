Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская лига плавания (LEN) объявила о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт лиги.

Турнир должен был пройти с 11 по 24 мая в Будапеште (Венгрия). Предположительно он состоится во второй половине августа.

"После консультаций с заинтересованными сторонами мы назначили предварительные даты проведения чемпионата - с 17 по 30 августа. Однако на данном этапе трудно планировать точные временные рамки, поэтому мы договорились с венгерскими организаторами пересмотреть ситуацию в конце мая - начале июня, чтобы понять, сможем ли подтвердить эти даты как официальные", - заявил глава LEN Паоло Барелли.

Исполком Европейской лиги плавания соберется в конце мая или начале июня, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные даты проведения чемпионата Европы. Отмечается, что если ситуация в ближайшие месяцы не нормализуется, ЧЕ могут перенести на 2021 год.

Белорусские спортсмены за время выступления на континентальных форумах по водным видам спорта завоевали 24 медали различного достоинства (четыре золотые, семь серебряных, 13 бронзовых).