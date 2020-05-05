Чемпионат Германии по футболу могут возобновить 15 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлен 15 мая после ослабления в стране ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается в сообщении, возобновление чемпионата обсудят в числе прочих вопросов 6 мая на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель Германии.

Если чемпионат возобновят, матчи будут проходить под строгим контролем и без зрителей.

Чемпионат Германии приостановили 13 марта. Единственным европейским первенством, матчи которого проводятся в данный момент, является чемпионат Беларуси.-0-