Чемпионат мира по академической гребле отменен

15 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по академической гребле 2021 года, который должен был пройти в Шанхае, отменен из-за ситуации с коронавирусом. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

"Исполком World Rowing обсудил возможность проведения соревнований в другом городе, однако в связи с возникшими сложностями неохотно пришел к выводу, что, к сожалению, времени для подтверждения нового хозяина и подготовки регаты чемпионата мира недостаточно", - говорится в сообщении.

Регата с участием лучших спортсменов мира должна была пройти 17-24 октября 2021 года.

Таким образом, это второй подряд планетарный форум мастеров академического весла, который был отменен в связи с пандемией COVID-19. Ранее не состоялся чемпионат мира-2020, который должен был принять словенский Блед.-0-