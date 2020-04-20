Чемпионат мира по академической гребле пройдет в октябре

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по академической гребле-2020, который должен был пройти в Познани 5-7 июня, состоится в октябре. Такая информация размещена на официальном сайте международной федерации данного вида спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Крайним сроком для утверждения места проведения регаты будет 31 июля. Окончательное решение на этот счет будет принято после оценки ситуации с распространением COVID-19.

Также сообщается, что континентальный форум среди спортсменов до 23 лет состоится в немецком Дуйсбурге 5-6 сентября, а аналогичный старт среди атлетов до 19 лет 26-27 сентября примет Белград.

Чемпионаты Европы по академической гребле возобновили свою историю в 2007 году после 34-летнего перерыва. В 2009 году старт проходил в Бресте. Белорусские мастера академического весла входят в десятку сильнейших медального зачета, завоевав со времени возобновления континентальных регат 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. Тройку лидеров составляют спортсмены Германии (25-23-17), Италии (21-19-21) и Румынии (21-11-12). -0-