ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:37 Чемпионат мира по биатлону-2025 пройдет в Швейцарии Спорт
20:26 Белорус Денис Мазур занял шестое место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве Спорт
20:21 Австрия вводит повторный локдаун В мире
19:38 В Греции школы и детские сады приостановят работу в связи с карантином В мире
18:59 И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров намерен участвовать в досрочных выборах главы государства В мире
18:49 Алексей Бага привел футболистов "Жальгириса" к золоту чемпионата Литвы Спорт
18:27 Вечеринка с участием 300 человек во Франции закончилась столкновениями с полицией В мире
18:03 ФОТОФАКТ: Музей елочных игрушек Культура
17:58 Петриковский "Шахтер" пробился в первую лигу футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:56 Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году В мире
17:48 Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19 Общество
17:46 Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК Общество
17:39 Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов Спорт
17:30 Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна В мире
17:22 Соловей: пандемия - время гиперответственности Регионы
17:03 КОММЕНТАРИЙ: Вайнах - звучит гордо! Общество
16:43 В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений Регионы
16:33 Командующий миротворцами РФ заявил, что в Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела В мире
16:13 Хоккеисты "Немана" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:59 ГПК: в пункте пропуска "Мядининкай" замедлено оформление из-за проблем с работой базы данных Общество
15:50 В Берлине эвакуировали более 7 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой войны В мире
15:36 Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле В мире
15:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19 Общество
15:05 В Беларуси число пациентов с сахарным диабетом утроилось за 20 лет Общество
14:45 МТЗ запустил программу Trade-in Экономика
14:28 Количество нарушений водителями большегрузов в октябре увеличилось вдвое Общество
14:14 Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе Спорт
14:03 КОММЕНТАРИЙ: Арифметика здоровья Общество
13:46 Минздрав утвердил протокол реабилитации пациентов с травмами спинного мозга Общество
13:33 Поддержка фермеров, асфальтирование дорог и отопление - Соловей провел прямую линию Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
14 ноября 2020, 20:37

Чемпионат мира по биатлону-2025 пройдет в Швейцарии

Фото из архива
Фото из архива

14 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдет в Швейцарии. Решение об этом принял конгресс IBU на своем онлайн-заседании. Такая информация содержится на официальной странице организации в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Швейцарская заявка конкурировала с белорусской. В итоге было принято решение провести чемпионат мира не в РЦОП "Раубичи", а в Ленцерхайде, который больше известен как горнолыжный курорт. Кроме того, в 2024 году чемпионат мира примет Нове Место (Чехия).

Таким образом, в феврале 2022 года в РЦОП "Раубичи" пройдет этап Кубка мира.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биатлон Швейцария
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Белорус Денис Мазур занял шестое место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве
Фото ФК "Жальгирис" Алексей Бага привел футболистов "Жальгириса" к золоту чемпионата Литвы
Фото из архива Петриковский "Шахтер" пробился в первую лигу футбольного чемпионата Беларуси
Фото из архива Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов
Фото ХК Динамо-Молодечно Хоккеисты "Немана" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
Виктор Сосуновский. Фото из архива Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
Лукашенко: белорусские аграрии в непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила
Соловей: пандемия - время гиперответственности
Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК
МТЗ запустил программу Trade-in
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.