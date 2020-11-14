Чемпионат мира по биатлону-2025 пройдет в Швейцарии

14 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдет в Швейцарии. Решение об этом принял конгресс IBU на своем онлайн-заседании. Такая информация содержится на официальной странице организации в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Швейцарская заявка конкурировала с белорусской. В итоге было принято решение провести чемпионат мира не в РЦОП "Раубичи", а в Ленцерхайде, который больше известен как горнолыжный курорт. Кроме того, в 2024 году чемпионат мира примет Нове Место (Чехия).

Таким образом, в феврале 2022 года в РЦОП "Раубичи" пройдет этап Кубка мира.