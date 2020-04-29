29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по боксу в 2021 году перенесен в Белград. Такая информация содержится на официальном сайте AIBA, сообщает БЕЛТА.

Изначально планетарный форум в 2021 году должен был состояться в Нью-Дели (Индия), однако перенесен по причине невыполнения организаторами своих обязательств. Индийская сторона не оплатила необходимый в таких случаях взнос, и AIBA расторгла контракт. Теперь федерации бокса Индии предстоит заплатить штраф за отмену соревнований.

"Мы рады объявить о проведении нашего следующего крупного элитного соревнования. Сербия с гордостью примет чемпионат мира в Белграде. У страны есть все, чтобы организовать такие важные соревнования для спортсменов, тренеров, официальных лиц и, конечно же, для всех любителей бокса. Это большой шаг к созданию новой системы соревнований под эгидой нашей федерации, а также к финансовой стабильности AIBA", - отмечают в AIBA.

В связи с переносом сроков Олимпийских игр 2020 года и пандемией коронавируса сроки проведения чемпионата мира-2021 будут оговорены с организаторами дополнительно. Последний раз Сербия принимала старты лучших боксеров планеты 43 года назад.

Международный олимпийский комитет 30 ноября 2018 года поставил под сомнение проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года. Решение было принято после расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить старты боксеров на Играх в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики, а миссия организации квалификационных стартов и турнира в Токио была возложена на специально созданную МОК рабочую группу во главе с президентом Международной федерации гимнастики и членом МОК из Японии Моринари Ватанабе. -0-