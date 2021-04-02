Чемпионат мира по боксу в 2023 году примет Ташкент

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по боксу в 2023 году впервые примет Ташкент. Такая информация содержится на официальном сайте Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает БЕЛТА.

Решение провести планетарный форум в столице Узбекистана было озвучено президентом организации Умаром Кремлевым во время визита в Ташкент.

"Рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксерами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата 2023 года. Я уверен в организации высокого уровня, огромной поддержке болельщиков и зрелищных боях", - сказал Умар Кремлев.

Ташкент получил право проводить чемпионат мира по боксу после голосования Совета директоров АIBA, который позитивно оценил представленную Федерацией бокса Узбекистана заявку на проведение топ-турнира, который впервые пройдет в Центральной Азии. -0-