Чемпионат мира по легкой атлетике-2021 переносится на 2022 год

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Международной федерации легкой атлетики официально подтвердило перенос чемпионата мира с 2021 на 2022 год. Сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт World Athletics.

Таким образом федерация отреагировала на новость о переносе Олимпиады в Токио на июль - август 2022 года в связи с пандемией коронавируса.

"Мы поддерживаем новые даты проведения Олимпийских игр в Токио-2020, объявленные сегодня японскими организаторами и МОК. Это дает нашим спортсменам время, необходимое им, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям. Каждый человек должен проявлять гибкость и идти на компромиссы. Сейчас мы согласовываем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне новые даты состязаний, которые пройдут в 2022 году", - говорится в заявлении World Athletics.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе белорусы второй планетарный форум подряд остались без медалей. Лучший результат среди мужчин показал прыгун в высоту Максим Недосеков, занявший четвертое место в итоговом протоколе соревнований. В женской части турнира на пятой позиции завершила марафон Ольга Мазуренок. Аналогичный результат в прыжках в длину показала Анастасия Мирончик-Иванова.

Чемпионат мира по легкой атлетике должен был пройти в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года.

Международный олимпийский комитет объявил сегодня, что перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-