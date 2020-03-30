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30 марта 2020, 17:01

Чемпионат мира по легкой атлетике-2021 переносится на 2022 год

Фото Reuters
Фото Reuters
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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Международной федерации легкой атлетики официально подтвердило перенос чемпионата мира с 2021 на 2022 год. Сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт World Athletics.

Таким образом федерация отреагировала на новость о переносе Олимпиады в Токио на июль - август 2022 года в связи с пандемией коронавируса.

"Мы поддерживаем новые даты проведения Олимпийских игр в Токио-2020, объявленные сегодня японскими организаторами и МОК. Это дает нашим спортсменам время, необходимое им, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям. Каждый человек должен проявлять гибкость и идти на компромиссы. Сейчас мы согласовываем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне новые даты состязаний, которые пройдут в 2022 году", - говорится в заявлении World Athletics.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе белорусы второй планетарный форум подряд остались без медалей. Лучший результат среди мужчин показал прыгун в высоту Максим Недосеков, занявший четвертое место в итоговом протоколе соревнований. В женской части турнира на пятой позиции завершила марафон Ольга Мазуренок. Аналогичный результат в прыжках в длину показала Анастасия Мирончик-Иванова.

Чемпионат мира по легкой атлетике должен был пройти в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года.

Международный олимпийский комитет объявил сегодня, что перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августаОлимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августа
Соответствующее решение было достигнуто между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом "Токио-2020", властями японской столицы и правительством Японии.

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