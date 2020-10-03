Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Норвегии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года состоится в норвежском Тронхейме. Такая информация содержится на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Еще в 1997 году в Тронхейме прошел незабываемый чемпионат мира с рекордным количеством зрителей и потрясающей атмосферой. Уверен, то, что организаторы покажут миру в 2025 году, превзойдет все ожидания", - прокомментировал данное решение президент FIS Джанфранко Каспер.

Стоит отметить, что выборы состоялись на безальтернативной основе. Норвежский Тронхейм был единственным кандидатом на проведение престижного форума.-0-