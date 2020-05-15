Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла очередной чемпионат мира по мини-футболу на 2021 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение бюро совета ФИФА приняло в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, девятое по счету мировое первенство по мини-футболу, которое должно было пройти в Литве осенью этого года, перенесено на 12 сентября - 3 октября 2021 года. Матчи с участием 24 лучших команд со всех континентов пройдут в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Сборная Беларуси не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира, заняв четвертое место в группе А элитного отборочного раунда.

На прошлом планетарном форуме в Колумбии-2016 золото впервые завоевала сборная Аргентины. Больше всех чемпионских титулов у Бразилии - пять, дважды лучшей была команда Испании.-0-