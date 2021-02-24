Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация плавания (FINA) объявила новые даты проведения чемпионата мира-2021 по плаванию на короткой воде, сообщает БЕЛТА.

"Трехдневный перенос соревнований был сделан для того, чтобы оптимально вписаться в напряженный календарь спортивных мероприятий, проводимых в стране в данное время года. Представители FINA и местные власти приняли данное решение, чтобы провести турнир в соответствии с высочайшими стандартами обеспечения безопасной среды для спортсменов, тренеров и людей, участвующих в организации мероприятия", - говорится в сообщении на сайте Международной федерации плавания.

Состязания должны были пройти с 13 по 18 декабря 2021, но в итоге было принято решение о том, что старты лучших пловцов планеты на короткой воде состоятся 16-21 декабря нынешнего года.-0-