Чемпионат мира по современному пятиборью 2020 года в Мексике отменен

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение отменить запланированный к проведению с 30 ноября по 8 декабря 2020 года чемпионат мира среди взрослых. Соревнования должны были пройти в Канкуне, но из-за эпидемии коронавируса не состоятся, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Решение сложное. Благодарны партнерам в Мексике, они приложили максимум усилий, чтобы организовать соревнования, которые были перенесены из Китая. К сожалению, все еще остается много вопросов по эпидемиологической обстановке в мире, поэтому принято решение об отмене турнира", - сказал президент UIPM Клаус Шорманн.

В 2021 году перед Олимпийскими играми в Токио (23 июля - 8 августа) запланирован чемпионат мира по современному пятиборью, который пройдет с 7 по 13 июня в Минске. На данный момент белорусские пятиборцы на Игры в Японии получили две лицензии в женских соревнованиях.-0-