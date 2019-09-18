Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Паттайе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные тренеры мужской и женской сборных Виктор Шершуков и Валентин Короткин внесли в выездной список следующих спортсменов: Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 кг), Александр Берсанов, Максим Мудревский (оба - 89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Орленок (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг). В стартах женщин ставка сделана на Юлию Асаенок (45 кг), Дину Сазоновец (76 кг), Дарью Наумову (81 кг).

На чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет по новым правилам, спортсмены разыграют 20 комплектов наград. Также на кону очки, которые пойдут в зачет мирового рейтинга для участия в летних Играх в Токио.

В 2018 году на мировом форуме тяжелоатлетов в Ашхабаде белорусская команда в двоеборье завоевала три награды. Серебряными призерами стали Павел Ходасевич (89 кг) и Дарья Наумова (81 кг), а Вадим Лихорад (73 кг) выиграл бронзовую медаль. -0-