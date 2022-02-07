7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередной чемпионат мира по водным видам спорта - 2022 пройдет в Будапеште, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Об этом сегодня объявили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам. Данное решение было принято c целью обеспечить спортсменам проведение главного старта сезона в текущем году. Ранее чемпионат мира по водным видам спорта - 2022, который должен был пройти в японской Фукуоке, был перенесен на июль 2023 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

"Нам крайне повезло, что у нас есть такие друзья, которые разделяют нашу любовь к водным видам спорта и обладают готовностью и возможностями для организации самого главного турнира FINA. Мы уверены, что спортсмены также чувствуют эту поддержку и уверенность в том, что смогут выступить на чемпионате мира уже этим летом", - сказал Аль-Мусаллам.

Внеочередной чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Столица Венгрии уже принимала мировое первенство пять лет назад.-0-