4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год. Такое решение принято FINA после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами, техническими комитетами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изначально мировой форум был запланирован на лето 2021 года. Новыми датами выбраны 13-29 мая 2022 года.

Отмечается, что принятое решение обеспечит наилучшие возможные условия для всех участников чемпионата. FINA надеется, что объявление этих дат даст некоторую ясность в планировании для всех заинтересованных сторон.

Кроме того, с 31 мая по 9 июня 2022 года на острове Кюсю (Япония) будет проходить чемпионат мира по водным видам спорта среди ветеранов.-0-