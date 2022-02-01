1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на 2024 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания.

Изначально турнир должен был пройти в 2023 году. Однако ранее на 2023 год в связи с пандемией коронавируса FINA (Международная федерация плавания) перенесла чемпионат мира - 2021 в японской Фукуоке.

Как пояснил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, "учитывая текущую ситуацию с пандемией и меры, которые в настоящее время принимаются в Японии, FINA и организационный комитет турнира договорились перенести 19-й чемпионат мира по водным видам спорта на 14-30 июля 2023 года. Поэтому 20-е мировое первенство в Катаре теперь состоится в январе 2024 года. Эти решения были приняты в интересах всех участников".

Предыдущий чемпионат мира по водным видам спорта прошел в 2019 году в южнокорейском Кванджу.-0-