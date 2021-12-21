21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат НХЛ приостановлен до Рождества. Причина этого - обострившаяся ситуация с COVID-19. Такая информация размещена на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги сообщили, что игры, запланированные на 23 декабря, отложены, чтобы начать коллективные каникулы после матчей 21 декабря.

Клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильная, начнутся матчи регулярного сезона.

Впрочем, матчи "Вашингтон Кэпиталз" - "Филадельфия Флайерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Вегас Голден Найтс" пройдут согласно расписанию (в ночь на 22 декабря по минскому времени). Остальные восемь матчей были перенесены.

Напомним, что в НХЛ выступают два белорусских хоккеиста. Цвета "Нью-Джерси Девилз" защищает Егор Шарангович, а в "Вашингтон Кэпиталз" играет Алексей Протас.-0-