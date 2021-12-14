Чемпионки мира гандболистки Нидерландов сложили свои полномочия

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионки мира гандболистки сборной Нидерландов сложили свои полномочия, не сумев пробиться в четвертьфинал мирового первенства в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке основного этапа теперь уже экс-чемпионки планеты проиграли команде Норвегии со счетом 34:37 и заняли третье место в 2-й группе вслед за норвежками и шведками. Таким образом, сегодня на мировом чемпионате определятся первые участники полуфинальной стадии. В стартовом поединке 1/4 финала спортсменки Дании встретятся с бразильянками, а потом гандболистки Испании сыграют с немками. Еще два четвертьфинальных матча состоятся завтра: россиянки будут соперничать со сборной Норвегии, команда Франции встретится со шведками.

Полуфинальные встречи намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-