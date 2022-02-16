Чемпионы Беларуси футболисты "Шахтера" откроют новое первенство гостевым матчем с брестским "Динамо"

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской городской ратуше сегодня состоялась жеребьевка стартовых туров 32-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" в стартовом поединке нового первенства сыграют в гостях с брестским "Динамо". Обладатель серебра борисовский БАТЭ встретится в Мозыре с местной "Славией", а бронзовый призер столичное "Динамо" будет соперничать с земляками из "Минска". Дебютант элитного дивизиона дзержинский "Арсенал" примет на одном из минских стадионов футболистов "Гомеля". Также в первом туре состоятся еще четыре встречи: "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк", "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск", "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест). Игры стартового тура пройдут 18-20 марта.

Встречи 2-го тура намечено провести 1-3 апреля: БАТЭ - "Белшина", "Шахтер" - "Рух", "Гомель" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Арсенал", "Витебск" - "Минск", "Торпедо-БелАЗ" - "Энергетик-БГУ", "Слуцк" - "Неман", "Динамо" (Брест) - "Ислочь".

16 команд высшей лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного, 30-го тура должны состоятся 19 ноября. По итогам чемпионата команды, которые займут 15-е и 16-е места, покинут элитный дивизион, уступив места двум лучшим представителям 1-й лиги. Клуб, который финиширует 14-м, проведет переходные встречи с третьей командой 1-й лиги национального первенства.-0-