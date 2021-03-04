Череповецкая "Северсталь" обыграла московское "Динамо" в матче плей-офф Кубка Гагарина

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли московское "Динамо" во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что одну из шайб в ворота москвичей забросил игрок национальной сборной Беларуси Владислав Кодола, установивший окончательный счет в матче. Также у "рысей" отличились Никита Гуслистов, Александр Петунин, Шон Лалонд и Йоонас Няттинен. У проигравших голевые атаки на счету Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. Счет в серии сравнялся – 1:1.

В подмосковной Балашихе омский "Авангард", который проводит там домашние встречи вновь был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" – 4:3 (2:1, 0:2, 2:0). У сибиряков голы на счету Павла Дедунова, Кирилла Семенова, Сергея Толчинского и Ильи Ковальчука. В составе уральской дружины забрасывали Вячеслав Литовченко, Степан Хрипунов и Георгий Белоусов. Отметим, что форвард "Автомобилиста" Павел Дацюк провел 300-й матч в КХЛ.

Помимо хоккея отличного качества игра запомнится и тем, что линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание и покинул лед на носилках. Встреча была продолжена с одним линейным. Счет в серии стал 2:0 в пользу омичей.

В еще одном матче игрового дня, казахстанский "Барыс" в овертайме обыграл на выезде магнитогорский "Металлург" – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Победную шайбу для казахстанской дружины забросил Даррен Диц на 61-й минуте. В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Кирилла Панюкова, Магнитка ответила шайбой Андрея Нестрашила. Счет в серии до четырех побед стал равным.

Следующие матчи команды проведут 6 и 8 марта в Череповце, Екатеринбурге и Магнитогорске.