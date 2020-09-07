Череповецкая "Северсталь" обыграла "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Череповецкая "Северсталь" обыграла "Сибирь" в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одну из двух шайб в ворота команды из Новосибирска забросил игрок сборной Беларуси Владислав Кодола, отличившийся на седьмой минуте встречи. Чех Индржих Абдул стал автором второй шайбы "стальных". У проигравшей дружины гол на счету Юрки Йокипакка.

Отметим разгромную победу омского "Авангарда" над хабаровским "Амуром" - 8:2 (1:1, 5:1, 2:0). У победителей дубль оформил Сергей Шумаков, забросивший одну из шайб в эффектном лакросс-стиле. Также отличились Рид Буше, Павел Дедунов, Оливер Каски, Сергей Толчинский, Иржи Секач и Вилле Пока. У гостей, которые потерпели третье поражение в трех встречах, шайбы на счету Владислава Ушенина и Александра Горшкова.

Добился успеха и московский "Спартак", обыгравший земляков динамовцев, руководимых экс-наставником сборной Беларуси Владимиром Крикуновым, - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). У "красно-белых" взятиями ворот отметились Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил. Единственная шайба "Динамо" записана на Владислава Ефремова.

Оформил викторию и московский ЦСКА, который обыграл казахстанский "Барыс" - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). У армейцев забрасывали Максим Мамин, Андрей Светлаков и Антон Слепышев. В составе "Барыса" отличился Никита Михайлис.

Все матчи игрового дня в понедельник начались с минуты молчания в память об авиакатастрофе, в которую попал ярославский "Локомотив" в 2011 году. На аренах были установлены мемориальные зоны, игроки вышли на лед со специальными шевронами, а на трибунах был выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших 9 лет назад.

Сегодня в рамках чемпионата КХЛ встречаются "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Кунлунь", "Трактор" (Челябинск) - "Сочи", "Динамо" (Рига) - "Витязь", "Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург).-0-