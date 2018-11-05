Черногорские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и "Челси" в Лиге Европы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы, которые состоятся 8 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу футболистов борисовского БАТЭ и лондонского "Челси" будет судить бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Его ассистентами станут Милован Джукич и Веселин Радунович, дополнительные судьи за воротами - Милош Бошкович и Предраг Радованович, резервным рефери будет Владан Тодорович.

Матч между БАТЭ и "Челси" пройдет в четверг на поле "Борисов-Арены", начало игры в 20.55. После окончания встречи для удобства болельщиков будет организован дополнительный бесплатный электропоезд, который стартует от станции Борисов в 23.36 и прибудет на ближайший к "Борисов-Арене" остановочный пункт Печинский в 23.42. В 23.47 состав возьмет курс на Минск, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный, на станцию Минск-Пассажирский электричка прибудет в 1.04.

Кроме того, уехать в Минск можно будет на специальных автобусах, проезд в которых стоит Br5. Они довезут болельщиков до станции метро "Октябрьская". Для автобусной поездки нужно обязательно зарегистрироваться, заполнив анкету на официальном сайте БАТЭ.-0-