Черногорские арбитры рассудят матчи "Машеки" и "Саратова" в Кубке ЕГФ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" сегодня и завтра проведут матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ с российским клубом "СГАУ-Саратов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба поединка, которые пройдут в Балаково Саратовской области, будут судить черногорские арбитры Стефан Иванович и Марко Вуишич, делегат ЕГФ - россиянка Стелла Вартанян.

Перед отъездом в Россию гандболисты "Машеки" неудачно провели домашнюю встречу чемпионата Беларуси, уступив минскому СКА со счетом 26:34. Саратовская команда также потерпела поражение в своем национальном первенстве, проиграв на своей площадке лидерам российского чемпионата "Чеховским медведям" - 23:31.-0-