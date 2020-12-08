Черногорские гандболистки пробились во второй этап чемпионата Европы

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу в Дании сегодня завершаются матчи первого этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура предварительной группы А гандболистки Черногории одолели словенок - 26:25, и пробились в следующий этап континентального первенства. Досрочно туда вышли сборные Франции и Дании, которые сегодня в очном поединке определят победителя этого квартета. Положение команд: Дания - 4 очка (2 матча), Франция - 4 (2), Черногория - 2 (3), Словения - 0 (3).

В группе С сборная Хорватии также с минимальным перевесом переиграла сербок - 25:24. Сегодня в этом квартете команда Нидерландов встретится с Венгрией. Положение команд: Хорватия - 6 (3), Венгрия - 2 (2), Сербия - 2 (3), Нидерланды - 0 (2).

Ранее во второй групповой этап 14-го женского чемпионата Европы вышли гандболистки Швеции, Испании, России, Германии, Норвегии и Румынии.

После завершения первого этапа соревнований по три лучшие дружины из четырех групп выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по шесть команд. После второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-