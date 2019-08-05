Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Новичок чемпионов Беларуси имеет в своем послужном списке выступления за "Будучность" из Подгорицы, израильский "Хапоэль" (Акко), черногорскую "Младость" и сербский клуб "Чукарички". За национальную сборную Черногории защитник сыграл семь матчей и отметился одним забитым мячом.

Фото ФК БАТЭ

Борисовский БАТЭ в чемпионате страны после 15 матчей занимает вторую позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий матч подопечные Алексея Баги проведут в квалификации Лиги Европы. 8 августа белорусский клуб сыграет на выезде против боснийского "Сараево".-0-