Чешка Барбора Сееманова выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Барбора Сееманова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победительницы - 1 мин. 56,27 сек. Она смогла обойти именитую итальянку Федерику Пеллегрини, занявшую второе место с показателем 1 мин. 56,29 сек. Бронза у британки Фреи Андерсон - 1 мин. 56,42 сек.
Выступавшая в данном виде программы белоруска Анастасия Шкурдай завершила турнирную борьбу на дальних подступах к пьедесталу - на 44-м месте (2 мин. 2,68 сек.).
Дистанцию 200 м брассом быстрее других преодолел россиянин Антон Чупков. Золотую медаль ему принес результат 2 мин. 6,99 сек. Второе место за собой оставил Арно Камминга из Нидерландов - 2 мин. 7,35 сек. Бронза у Эрика Перссона из Швеции - 2 мин.7,66 сек.
Белорус Илья Шиманович на дистанции 200 м брассом занял 20-е место с результатом 2 мин. 12,68 сек.-0-