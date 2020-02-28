Чешка Петра Квитова стала соперницей Арины Соболенко по финалу на турнире в Дохе

Петра Квитова. Фото Jimmie48 tennis photography
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская теннисистка Петра Квитова (11-й номер мирового рейтинга) стала второй финалисткой турнира категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором сегодняшнем полуфинале экс-первая ракетка планеты переиграла нынешнего лидера мирового рейтинга австралийку Эшли Барти - 6:4, 2:6, 6:4.
Таким образом, завтра в решающем поединке Петра Квитова встретится с Ариной Соболенко (13). Белоруска обыграла сегодня в двух сетах россиянку Светлану Кузнецову (46) - 6:4, 6:3.
Арина Соболенко одолела Светлану Кузнецову и вышла в финал турнира в Дохе
В полуфинальном поединке белоруска, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах россиянку Светлану Кузнецову, у которой 46-я позиция - 6:4, 6:3.
В трех предыдущих поединках Петра Квитова дважды побеждала Арину Соболенко, в активе которой одна виктория.-0-