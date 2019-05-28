Немка Лаура Дальмайер и чешка Габриэла Коукалова объявили о завершении карьеры

Лаура Дальмайер и Габриэла Коукалова. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в соцсетях объявила о завершении своей спортивной карьеры, сообщает БЕЛТА.

Двукратная чемпионка мира из-за проблем со здоровьем не принимала участия в этапах Кубка мира в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Она пропустила также Олимпийские игры в Пхенчхане.

Габриэла Коукалова является обладателем Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2015/2016 и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.

Ранее решение завершить карьеру приняла другой лидер мирового биатлона - Лаура Дальмайер из Германии.-0-