Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые выиграла "Ролан Гаррос" 

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Барбора Крейчикова впервые стала победительницей открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом финале турниров серии "Большого шлема" чешская теннисистка переиграла в трехсетовом поединке россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:1, 2:6, 6:4. В полуфинале чешка одолела греческую теннисистку Марию Саккари - 7:5, 4:6, 9:7, а россиянка переиграла в двух партиях словенку Тамару Зиданшек - 7:5, 6:3. Ранее на этом турнире Анастасия Павлюченкова выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко и Викторию Азаренко.

Завтра в решающем поединке мужского одиночного разряда 120-го по счету чемпионата Франции первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, занимающим пятое место в рейтинге АТР.

В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-