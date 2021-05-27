Чешские хоккеисты одержали волевую победу над шведами в матче первого раунда ЧМ-2021

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Чешские хоккеисты одержали волевую победу над шведами в матче первого раунда чемпионата мира-2021 в группе А, со счетом 4:2 (0:2,0:0,4:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У будущих победителей с самого начала встречи игра откровенно не клеилась. Шведы превосходили соперников практически во всех компонентах хоккея и дважды заставили соперников капитулировать. На 13-й минуте отличился Андреас Вингерли с передачи Макса Фриберга, а через три минуты удвоил преимущество “Тре Круннур” Рихард Рахель, которому ассистировали Адриан Кемпе и Магнус Нюгрен .

Несмотря на разницу в счете, скандинавы упорно продолжали атаковать, активно проведя и второй период матча. Впрочем, дивидендов из своего давления на оборонительные порядки чехов они не извлекли.

В третьем периоде чехи преобразились, заставив соперников нарушать правила. Сначала шайбу в ворота шведов отправил Якуб Врана, а затем Ян Коварж в большинстве сравнял счет. На 49- минуте Луаш Клок и вовсе метким броском вывел свою команду вперед. Подопечные Йохана Гарпенлева пошли вперед, пытаясь отыграться. Незадолго до финальной сирены шведы сняли с игры вратаря, и получили пятую шайбу в свои ворота. Окончательный счет матча установил Якуб Флек.

После седьмого игрового дня турнира положение в группе А таково: Швейцария – 4 матча /9 очков. Словакия – 4/9, Россия – 4/9, Чехия – 4/5, Дания – 4/5, Великобритания – 4/4, БЕЛАРУСЬ – 4/4, Швеция – 4/3.

В группе В параллельно с игрой между чехами и шведами отношения выясняли дружины Финляндии и Италии. Чуда не случилось, уверенную победу праздновали хоккеисты с берегов Балтики – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). У финнов отличились Тони Сунд, оформивший голевой дубль и Артту Руотсалайнен.

После этого матча турнирное положение в группе В обрело следующий вид: Финляндия – 4 игры /10 очков. Германия – 4/9, США – 4/9, Казахстан – 4/7, Латвия – 4/7, Канада – 4/3, Норвегия – 4/3, Италия – 4/0.

28 мая на планетарном форуме по хоккею пройдет четыре матча. В дневной программе сразятся Швеция – Великобритания (группа А) и Казахстан – Канада (группа В). Вечером на лед выйдут дружины Беларуси и Дании (группа А), а также коллективы Латвии и Норвегии (группа В).-0-