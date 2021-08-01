Чешские теннисистки выиграли золото Олимпиады в парном разряде

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На кортах Ariake Tennis Park в японской столице сегодня завершается олимпийский теннисный турнир, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче женского парного разряда чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили в двух партиях представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич - 7:5, 6:1. Бронзу в парных состязаниях завоевали бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани. В финальном поединке за золото в женском одиночном разряде Белинда Бенчич победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. В матче за бронзовую медаль украинка Элина Свитолина одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Сегодня в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона в мужском одиночном разряде российский теннисист Карен Хачанов (25-й номер мирового рейтинга) сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Вчера в матче за бронзу испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, обыграл в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

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