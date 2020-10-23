Чешский велогонщик Йозеф Черны выиграл 19-й этап "Джиро д'Италия"

23 октября /Корр. БЕЛТА/. Чешский велосипедист Йозеф Черны, выступающий за команду ССС, выиграл 19-й этап "Джиро д'Италия - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 150 км из Морбеньо в Асти победитель преодолел за 2 часа 20 мин. 40 сек. Отметим, что чешские спортсмены с 2012 года не побеждали на этапах Гранд-тура по дорогам Италии.

Вторым приехал на финиш бельгийский велосипедист Виктор Кампенартс, выступающий за команду NTT. Он отстал от победителя на 18 сек. Замкнул тройку сильнейших итальянец Якопо Моска. Спортсмена из американской команды Trek-Segafredo отделили от первого места 26 секунд.

В генеральной классификации лидирует нидерландский спортсмен Вилько Кельдерман из Sunweb - 80 часов 29 мин. 19 сек. На 12 секунд от него отстает одноклубник Джей Хиндли из Австралии. Третье место занимает Тео Гэйган Харт. Его от лидера отделяют 15 секунд.