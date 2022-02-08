Чествование биатлонистов состоялось в штабе белорусской делегации в Чжанцзякоу

8 февраля, Пекин / Корр. БЕЛТА/. В штабе белорусской делегации в олимпийской деревне Чжанцзякоу состоялось чествование биатлониста Антона Смольского и его партнеров по команде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Шеф миссии белорусской делегации на XXIV зимних Олимпийских играх Александр Гагиев зачитал поздравления в адрес серебряного призера Игр от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Национального олимпийского комитета, Президентского спортивного клуба и всех неравнодушных белорусских болельщиков. К тому же Смольскому, а также его партнерам по сборной Динаре Алимбековой, Анне Сола и Никите Лобастову были вручены дипломы за 6 место в смешанной эстафете.

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"Спасибо всей команде за то, что проделали этот путь вместе со мной. Были и тяжелые тренировки, и порой недопонимание, но, как видим, у нас все получилось", - отметил Смольский.-0-

Фото Андрея Покумейко