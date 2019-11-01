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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белоруски остановились в шаге от пьедестала молодежного ЧМ по борьбе в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день планетарного первенства по женской борьбе четыре белоруски имели шанс попасть на пьедестал турнира, однако уступили в схватках за бронзу.
Екатерина Пичковская (53 кг) проиграла монгольской спортсменке Анудари Нандинцецег, Валерия Ярмола (57 кг) - россиянке Валерии Симонян, Вероника Иванова (62 кг) - молдаванке Ирину Рингачи, а Надежда Драгунова (65 кг) - казахстанской спорстменке Мадине Бакбергеновой.
Накануне в споре за бронзовую медаль путь на пьедестал спортсменке из Быхова Юлии Писаренко (59 кг) преградила канадка Тиана Грейс Кеннетт.-0-
Белоруска Юлия Писаренко заняла 5-е место на молодежном ЧМ по борьбе в Венгрии
Успешно преодолев сопротивление венгерки Эрики Богнар (4:0) на старте турнира, Юлия Писаренко смогла развить успех в поединке против американки Эбигайл Элизабет Нетте (4:1).