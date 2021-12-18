Четыре белорусские биатлонистки выступят в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя гонками преследования сегодня продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди 60 участниц женского пасьюта на 10 км с четырьмя огневыми рубежами будут четыре представительницы Беларуси. Под 6-м номером на дистанцию уйдет Динара Алимбекова (отставание от лидера 35 сек.), а сразу вслед за ней гонку начнет Анна Сола (38 сек.). У Елены Кручинкиной 33-я стартовая позиция (1 мин. 15 сек.), Ирина Лещенко выйдет на дистанцию 55-й (1 мин. 50 сек.). В общем зачете Кубка мира у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 336 очков, на второй позиции Динара Алимбекова (275 баллов), третьей идет Анна Сола (274).

В сегодняшней мужской гонке преследования на 12,5 км выступят пять белорусских биатлонистов. Антон Смольский стартует 6-м (27 сек.), у Дмитрия Лазовского 19-й номер (1 мин. 06 сек.), Никита Лобастов уйдет на дистанцию 27-м (1 мин. 20 сек.), 37-й номер у Романа Елетнова (1 мин. 47 сек.), у Максима Воробья 54-я стартовая позиция (2 мин. 08 сек.)

Общий зачет возглавляет швед Себастьян Самуэльссон (282). Вторую позицию занимает француз Эмильен Жаклен (279), третью - норвежец Ветле Кристиансен (259). Антон Смольский замыкает десятку сильнейших, набрав 183 очка. Дмитрий Лазовский на 35-м месте (71), Роман Елетнов находится на 49-й строке (30), Никита Лобастов занимает 58-е место (14), у Сергея Бочарникова 64-я позиция (8), Максим Воробей на 67-м месте (7).-0-