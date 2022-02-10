Четыре белорусские биатлонистки выступят в олимпийской спринтерской гонке

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В женской спринтерской гонке Олимпиады-2022 примут участие четыре белорусские биатлонистки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в тренерском штабе сборной Беларуси.

Завтра на дистанцию, протяженностью 7,5 км с двумя огневыми рубежами, выйдут Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Женская спринтерская гонка начнется на трассе в Чжанцзякоу в полдень 11 февраля.

Позавчера первую медаль пекинских игр олимпийской сборной Беларуси принес биатлонист Антон Смольский, который завоевал серебро в индивидуальной гонке на 20 км. Всего биатлонисты разыгрывают 11 комплектов олимпийских наград.

Расписание оставшихся олимпийских гонок:

11 февраля - женский спринт.

12 февраля - мужской спринт.

13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.

15 февраля - мужская эстафета.

16 февраля - женская эстафета.

18 февраля - мужской масс-старт.

19 февраля - женский масс-старт.-0-

Елена Кручинкина

Динара Алимбекова

Ирина Лещенко