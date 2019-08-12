Четыре белорусские теннисистки сыграют на турнире категории "Премьер" в Цинциннати

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире категории "Премьер" в американском Цинциннати с призовым фондом $2,9 млн, сообщает БЕЛТА.
Первой на корт сегодня выйдет Александра Саснович (47-й номер мирового рейтинга), соперницей которой будет австралийская теннисистка Астра Шарма (99). Девятая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала встретится с хорваткой Петрой Мартич (21), Виктория Азаренко (40) сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).
Виктория Азаренко в 2013 году была победительницей этого турнира в одиночном разряде, а в 2010-м вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла парные состязания.
В первом раунде парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник будут соперничать с австралийско-американским тандемом Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан.
Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.-0-
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