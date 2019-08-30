Четыре белорусские теннисистки сыграют в парном разряде US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения выступлений в одиночном разряде открытого чемпионата США белорусские теннисистки сыграют в парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко, уступившая в 1/32 финала казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, сегодня вместе с бельгийкой Элизе Мертенс проведут матч первого раунда парного турнира против россиянки Анны Блинковой и китаянки Яфань Ван.

Арина Соболенко проиграла Юлии Путинцевой во втором круге US Open В поединке 1/32 финала Арина Соболенко встречалась со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой (39) и уступила в двух сетах - 3:6, 6:7 (3:7).

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встретятся с российско-румынским дуэтом Маргарита Гаспарян / Моника Никулеску.

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннису В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко - 6:3.

Белорусско-словацкая пара Александра Саснович / Виктория Кужмова будет соперничать с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон, а белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник сыграют с канадско-китайским тандемом Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.-0-