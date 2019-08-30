Четыре белорусские теннисистки сыграют в парном разряде US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения выступлений в одиночном разряде открытого чемпионата США белорусские теннисистки сыграют в парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко, уступившая в 1/32 финала казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, сегодня вместе с бельгийкой Элизе Мертенс проведут матч первого раунда парного турнира против россиянки Анны Блинковой и китаянки Яфань Ван.
Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встретятся с российско-румынским дуэтом Маргарита Гаспарян / Моника Никулеску.
Белорусско-словацкая пара Александра Саснович / Виктория Кужмова будет соперничать с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон, а белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник сыграют с канадско-китайским тандемом Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.-0-