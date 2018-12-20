Четыре белорусских биатлониста стартуют на третьем этапе КМ по биатлону в Чехии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских биатлониста сегодня примут участие в спринте на 10 км, который откроет соревновательную программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старт забегу будет дан в 19.30 по минскому времени. Антон Смольский выступит под 70-м номером, Роман Елетнов - под 74-м, Дмитрий Лазовский стартует 87-м, Виктор Кривко - 95-м. Всего за награды поборются 107 биатлонистов. В предстоящей гонке не примут участие лидеры мужской команды Владимир Чепелин и Сергей Бочарников, которые по решению тренерского штаба выступают в турнире рангом ниже - Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе, где Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке.
Третий этап Кубка мира в Чехии продолжится 21 декабря спринтом у женщин (19.30), 22 декабря состоятся две гонки преследования, а завершится соревновательная программа 23 декабря гонками с массового старта у мужчин и женщин.-0-
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