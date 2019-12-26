Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на Матче звезд КХЛ будет представлена рекордным числом хоккеистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Помимо Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Вячеслава Грецкого в Москву отправится защитник "Трактора" Ник Бэйлен, которого выбрала лига. Это рекордное число представителей Беларуси, одновременно принимающих участие в Матче звезд КХЛ.

Также стало известно, что на Матче звезд экс-голкипера минского "Динамо" Юнаса Энрота заменит вратарь "Локомотива" Илья Коновалов, который занял третье (после Энрота и Сорокина) место в голосовании болельщиков.

Матч звезд КХЛ состоится на льду московской "ВТБ Арены" 19 января, днем ранее пройдет мастер-шоу.-0-