Четыре белорусских пловца выступят на этапе КМ в Берлине

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских спортсмена выступят на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет 11-13 октября в Берлине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая.

"В составе сборной Беларуси выступят Никита Цмыг, Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская и Григорий Пекарский. Эти соревнования являются квалификационными для отбора на Олимпийские игры в Токио, в связи с этим этап Кубка мира пройдет в 50-метровом бассейне", - сказала Наталья Шоломицкая.

Стартуют соревнования 11 октября заплывами на 400 м вольным стилем у девушек.

На предыдущих этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские пловцы завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.-0-