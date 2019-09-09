Четыре боксера представляют Беларусь на ЧМ в Екатеринбурге

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге Беларусь представляют четыре боксера: Николай Шах (57 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Михаил Долголевец (81 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на мировом форуме сильнейшего выявляют спортсмены в весовых категориях 75 кг и 91 кг. Среди белорусских атлетов первым выступает Виталий Бондаренко. Его оппонентом стал атлет из Республики Корея Ким Джинджи.

В Екатеринбурге за награды соревнуются почти 500 спортсменов из 89 стран. Завершится турнир 21 сентября.

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда турнир проходил в Москве.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-