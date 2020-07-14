Четыре футболиста "Руха" попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме Виталия Лисаковича в сборную 17-го тура вошел его партнер по команде сербский защитник Никола Антич, для которого это уже пятое попадание в число 11 лучших игроков игрового дня. Также в команду 17-го тура включены сразу четыре футболиста брестского "Руха" - Артем Концевой, Александр Мигунов, Артем Рахманов и Денис Гречихо. В символическую сборную попали Леонид Ковель и Сергей Глебко из бобруйской "Белшины", Владислав Ложкин и Александр Джигеро из "Смолевичей", а также голкипер "Витебска" Артем Сороко.

Турнирную таблицу белорусского первенства сейчас возглавляет "Шахтер", набравший 33 очка в 17 проведенных матчах, 31 балл у борисовского БАТЭ, на одно очко от него отстает гродненский "Неман", сыгравший на матч меньше.

Встречи следующего тура пройдут 17-19 июля.-0-